شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: عامل تشغيل HDPE. الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات. المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات. وظيفة مراقب المخزون. متخصص ، وظيفة ذكاء الأعمال. وظيفة مهندس تقدير التكلفة (ج). أخصائي ، وظيفة عملية PDH. المشرف ، وظيفة السلامة. وظيفة مهندس سلامة العملية الأب. الاختصاصي الثاني ، وظيفة السلامة. مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية. الاختصاصي الثالث ، وظيفة مدير شبكة OT. المهندس الثاني ، وظيفة الإنتاج. المهندس الثالث ، الوظيفة الفنية. المشغل الثالث ، وظيفة حقن RNP. رئيس قسم التوظيف والتدريب. المنسق الرابع ، طلب وظيفة المعالج. مشرف ، وظيفة التجميع الجاف وردية 3. المهندس الثاني ، وظيفة بيئية. مشرف ، مهمة مراقبة المشروع. المنسق الخامس ، وظيفة المبيعات. مهندس أول ، وظيفة ميكانيكية. عامل تشغيل ، وظيفة PDH. والمزيد …