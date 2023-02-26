شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).