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شركة سابك السعودية تعلن عن وظائف في عدة مدن

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
شركة سابك السعودية تعلن عن وظائف في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):

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المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.
  •  خبرة  لا تقل عن 6 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في الاقتصاد أو ذكاء الأعمال / التسويق.
  •  خبرة سابقة في البحوث الاقتصادية أو ذكاء الأعمال.

أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علم البيانات، علوم الحاسب، الإحصاء، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.

أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد التقارير المالية أو التخطيط والتحليلات.

أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم :

أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):

أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):

أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):

أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):

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