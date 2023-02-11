شركة سابك السعودية تعلن عن وظائف في عدة مدن

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أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):
أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):
أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):
أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):
أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):
أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):
أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):
أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):