شركة سابك السعودية تعلن عن وظائف في عدة مدن

أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في الاقتصاد أو ذكاء الأعمال / التسويق.

خبرة سابقة في البحوث الاقتصادية أو ذكاء الأعمال.

أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علم البيانات، علوم الحاسب، الإحصاء، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد التقارير المالية أو التخطيط والتحليلات.

أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.