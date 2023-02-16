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شركة طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في جدة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
شركة طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران أديل – التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • عالم بيانات – تمهير – جدة.
  • محلل الإيرادات والمساعدات – جدة.
  • رئيس هندسة البيانات – جدة.
  • محلل ذكاء الأعمال – جدة.
  • منسق إداري – تمهير – جدة.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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