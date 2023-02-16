شركة طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في جدة

أعلنت شركة طيران أديل – التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: عالم بيانات – تمهير – جدة.

محلل الإيرادات والمساعدات – جدة.

رئيس هندسة البيانات – جدة.

محلل ذكاء الأعمال – جدة.

منسق إداري – تمهير – جدة.

والمزيد … طريقة التقديم: