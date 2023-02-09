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تستهدف تلبية الطلبات المتزايدة المدفوعة بالتطور الرقمي

شركة عربي آدز تواصل خططها للتوسع العالمي وتفتتح مركزًا جديدًا في الرياض

2023-02-09 الساعة 2:19
شركة عربي آدز تواصل خططها للتوسع العالمي وتفتتح مركزًا جديدًا في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اليوم شركة عربي آدز العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن تعزيز وجودها في السوق بافتتاح مركز جديد للتكنولوجيا في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة على التزامها بالتواجد في المنطقة.

وتتماشى هذه الخطوة الإستراتيجية مع خطط التوسع التي تنتهجها الشركة لتلبية الطلبات المتزايدة للعملاء والشركاء الحاليين في المنطقة، بينما تعمل في الوقت ذاته على خلق فرص جديدة للأعمال.

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مؤخرًا، قامت شركة عربي آدز بتوسيع نطاق عملياتها العالمية في العديد من الأسواق من خلال الاستحواذ على منصة indaHash العالمية الرائدة في مجال التسويق عبر صناع المحتوى ومؤثري قنوات التواصل الاجتماعي.

ويحتل موقعها الجديد قلب مدينة الرياض النابض، حيث تم مراعة أحدث التصميمات المعاصرة التي تتيح الارتقاء بكفاءة فريق العمل وتعزيز التعاون بينهم. ومن المقرر أن يكون المكتب مركزًا لعمليات مبيعات الشركة، والتسويق، وخدمة العملاء في المنطقة.

تعقيبًا على عملية التطوير تلك، صرّح السيد محمد خرطبيل، الشريك المؤسس ومسؤول تطوير الأعمال في عربي آدز قائلاً: “هذه علامة بارزة في رحلة نمونا وتوسعنا داخل المملكة العربية السعودية.

وتابع: لقد كانت المملكة العربية السعودية محط تركيزنا الرئيسي، واليوم، يسعدنا كثيرًا دعم الطلب الرقمي المتسارع في المنطقة.

وأضاف: “يسرنا الإعلان عن جاهزية حلولنا التكنولوجية المبتكرة من المنصات التي تساهم في تغيير مشهد التسويق الرقمي والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المعلنين وشركائنا في المنطقة. وأنا على ثقة تامة بأننا سننجح في تعزيز أداء عملائنا بشكل كبير وتحسين جودة الحلول المُقدمة إليهم من خلال التواجد المحلي المتخصص والأوسع نطاقًا في المنطقة”.

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