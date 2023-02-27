شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات “Elm”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مستشار أول – وظيفة مطور جافا. مستشار في وظيفة مطور أعمال. محلل أعمال أول. مستشار أول – مطور جافا. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت إدارة علم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 فبراير 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).