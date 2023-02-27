شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات “Elm”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة علم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).