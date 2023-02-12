شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م

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أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التسجيل في (نيوم للخريجين 2023م) في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– برنامج نيوم للخريجين 2023م.
1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 4) و (4.5 من 5).
3- لغة إنجليزية شفهية وكتابية ممتازة.
4- مهارات في القيادة والوقت والمهام وإدارة الموارد.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات المالية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.
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