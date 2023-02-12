شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م

أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التسجيل في (نيوم للخريجين 2023م) في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج نيوم للخريجين 2023م.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات.

2- معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 4) و (4.5 من 5).

3- لغة إنجليزية شفهية وكتابية ممتازة.

4- مهارات في القيادة والوقت والمهام وإدارة الموارد.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات المالية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا