شركة وي كيب السعودية: مشروع المستودعات الرقمية بجدة الأول من نوعه في المملكة

أعرب رئيس مجلس الإدارة لشركة وي كيب السعودية، الأستاذ عمرو المرزوقي، عن خالص شكره وامتنانه للهيئة السعودية للمدن الصناعية ممثله في الرئيس التنفيذي المهندس ماجد العرقوبي وفريق عمله وذلك في تسهيل كافة العقبات لإكمال مشروع المستودعات الرقمية بجدة.

ويتضمن المشروع مستودعات رقمية ومؤتمتة بالكامل بدون تدخل بشري باستخدام أحدث التقنيات لأول مرة في المملكة.

الجدير بالذكر، أن شركة وي كيب السعودية وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج تمثل نشاطها في إيجار وحدات التخزين المتنقلة الجافة والمبردة وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية التي تطمح أن تكون الرائدة في مجال التخزين الذاتي وتساعد في رفع جودة الحياة.

وتفتخر وي كيب السعودية بالشراكة مع مدن وتتطلع إلى توسع هذه الشراكة لجميع مناطق مدن في المملكة، والتي تعتبر جزء من خدمات وي كيب.

وأكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أن شراكتها مع شركة “وي كيب” يأتي ضمن عملياتها المتواصلة في تطويرالقطاع اللوجستي، ومنظومة الخدمات المساندة، باعتبارها أهدافًا رئيسية ضمن استراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة إلى المملكة.

وقالت إنه بمقتضى العقد الجديد مع شركة “وي كيب” سوف يتم تطوير وتشغيل 14 مستودعًا بمساحات مرنة في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وفق أنظمة ذكية ومؤتمتة لتوفير حلول لوجستية سريعة ومؤقتة لدعم الصناعيين وروّاد الأعمال، وتحفيز الاستثمار بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية الذي يشهد نموًا متصاعدًا بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن المستودعات ستكون قريبة من النطاق الحضري والعمراني، لتلبية متطلبات السوق المحلية من السلع والبضائع المختلفة، وذلك من خلال تسهيل تقديم خدمات التخزين المؤقت ذات الأنظمة الذكية، والتي تواكب التطور التقني، ونمو الاستخدامات الرقمية من مختلف رائح المجتمع السعودي.

وذكرت أنه سيتم تشغيل المستودعات الجديدة طبقًا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp ، والذي يساهم في تعزيز معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، ضمن منظومة الخدمات والمنتجات المحفزّة للاستثمار بالمدن الصناعية.

معلومات عن الشركة:

يذكر أن شركة وي كيب هي شركة تخزين سعودية تأسست في عام 2020 بهدف مراعاة احتياجات التخزين المحلية والتجارية للالتزامات قصيرة وطويلة الأجل. تمارس وي كيب حلول تخزين عالية الجودة ومتخصصة في وحدات التخزين الذاتية المتنقلة التي يمكن توصيلها إلى أي مكان في أي وقت. يمتد نطاق خدماتنا لمساعدة جميع احتياجات العميل المتعلقة بالتخزين.

تستخدم وي كيب السعودية أحدث تقنيات الأتمتة، الرقمنة وإنترنت الأشياء وذلك لتسهيل تجربة العميل في الحجز، قدرة التتبع، إمكانية الوصل والأمان.

معلومات المشروع:

موقع مٌجهز بالكامل يتيح إمكانية الوصول الى وحدات التخزين باستخدام تطبيق الهاتف. (أقفال الأبواب الذكية) نظام خدمة العملاء الأفضل في فئته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يتيح الدعم الفوري / الشامل المخازن مجهزه بعدد مختلف من المواد والأدوات الداعمة لتقديم خدمة مميزة.