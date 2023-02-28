شرورة الأعلى حرارة بـ 35 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة شرورة أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية، فيما تسجل مدن حائل وعرعر وطريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 35 درجة مئوية، ومكة المكرمة وينبع 34، وجازان ونجران والوجه 33 مئوية، وجدة والقنفذة ووادي الدواسر 32 مئوية، وبيشة 31 مئوية، والمدينة المنورة 30 مئوية، والعلا 29 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: حائل وعرعر وطريف 8 درجات مئوية، وتبوك وسكاكا والقريات 10درجات مئوية، ورفحا 11 مئوية، وأبها وبريدة والباحة والدوادمي والصمان والدهناء والمجمعة وحفر الباطن والطائف 12 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.