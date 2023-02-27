Icon

حالات عدم استحقاق الموظف لإجازة وفاة Icon لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء Icon شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى Icon زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب حدود الصين Icon الساعد: من المتوقع التوصل لهدنة في أوكرانيا تشابه الهدنة الكورية Icon أرامكو تعلن برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي وخريجات الثانوية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إندونيسيا Icon قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه Icon القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف وحائل أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية، بينما سجلت شرورة أعلي درجة حرارة بـ 36 درجة مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: شرورة 36 درجة مئوية يليها وادي الدواسر بـ 35 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 34 درجة، وجازان ونجران والخرج 33 درجة مئوية.

الصغرى

فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف وحائل بـ 8 درجات مئوية، يليها القريات وعرعر بـ9 درجات مئوية ، فيما سجلت سكاكا 10 درجات مئوية، والعلا عند 11 درجة مئوية، وأبها سجلت 12 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة, كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم
الرياضة

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم

الرياضة
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية
السعودية اليوم

قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب...

العالم
الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو
الرياضة

الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو

الرياضة
الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق لـ14 يومًا
العالم

الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق...

العالم
رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة
السعودية اليوم

رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان...

السعودية اليوم
إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد
آخر الاخبار

إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد

آخر الاخبار