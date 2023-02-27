شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف وحائل أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية، بينما سجلت شرورة أعلي درجة حرارة بـ 36 درجة مئوية.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: شرورة 36 درجة مئوية يليها وادي الدواسر بـ 35 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 34 درجة، وجازان ونجران والخرج 33 درجة مئوية.
فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف وحائل بـ 8 درجات مئوية، يليها القريات وعرعر بـ9 درجات مئوية ، فيما سجلت سكاكا 10 درجات مئوية، والعلا عند 11 درجة مئوية، وأبها سجلت 12 درجة مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة, كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.