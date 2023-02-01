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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

شرورة ونجران الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى

2023-02-01 الساعة 12:36
شرورة ونجران الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، المتوقعة على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينتا نجران وشرورة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على بموقع “تويتر” أنّدرجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: نجران شرورة 32 درجة، جازان ووداي الدواسر والقنفذة 30 درجة، بيشة 29 درجة، الخرج وجدة 27، مكة المكرمة والمجمعة والرياض 26، الدوادمي وينبع والدمام 25درجة.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على مدن المملكة، فهي كالتالي: طريف 5 رجات، تبوك وعرعر وسكاكا والقريات 6 درجات، رفحا 8 درجات، أبها 9 درجات، الباحة والعلا 10 درجات، الخرج 11 درجة، بريدة والطائف 12 درجة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).

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