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بالعاصمة المقدسة وجدة

شعار يوم التأسيس واللون الأخضر يزينان مقري إمارة مكة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
شعار يوم التأسيس واللون الأخضر يزينان مقري إمارة مكة
المواطن - فريق التحرير

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تزيّن مقرا إمارة منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة وجدة بشعار التأسيس واللون الأخضر؛ احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق اليوم 22 فبراير من كل عام.

كما تم وضع عدد من المجسمات داخل المبنيين تحكي قصة تأسيس الوطن وتبرز الإرث التاريخي له.

فعاليات متنوعة

وتحتفي المملكة، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، بذكر يوم التأسيس، حيث تقام فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية وعسكرية ومجتمعية منوعة، ابتهاجًا بهذا اليوم.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

 

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