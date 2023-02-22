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بعد زرع الخلايا الجذعية

شفاء مريض ثالث من الإيدز

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
شفاء مريض ثالث من الإيدز
المواطن - فريق التحرير

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كشف باحثون أن شخصاً ثالثاً قد شُفي من مرض فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بعد زرع الخلايا الجذعية.

الخلايا الجذعية

وأعلن الباحثون أن زرع الخلايا الجذعية قد أدى لشفاء رجل من فيروس نقص المناعة البشرية. والمريض (53 عاماً)، هو الشخص الثالث الذي يُشفى من هذه الحالة باستخدام العلاج، وفقًا لمجلة نيتشر ميديسن.

وكان المريض، قد أُصيب بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) في عام 2008، ويلقب بـمريض دوسلدورف، ومن ثَم أُصيب بعد 3 سنوات بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم يشكّل خطراً كبيراً على حياة المريض، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

عملية زرع نخاع

وخضع المريض عام 2013 إلى عملية زرع نخاع عظمي باستخدام خلايا جذعية وفرتها متبرعة تعاني طفرة نادرة في جينة سي سي آر 5 CCR5، تحدّ من دخول فيروس نقص المناعة البشرية إلى الخلايا.

وفي عام 2018، توقف مريض دوسلدورف عن تناول مضادات الفيروسات لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.

وبعد 4 سنوات، أتت نتائج فحوص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية كان يجريها المريض بصورة دورية، سلبية.

إنجاز طبي

وأشارت الدراسة إلى أنّ هذا الإنجاز يمثل ثالث حالة شفاء من فيروس نقص المناعة البشرية، لافتةً إلى أنّ شفاء مريض دوسلدورف يوفر رؤية مهمّة يُؤمَل أن تساهم في توجيه الاستراتيجيات المستقبلية المرتبطة بالعلاج.

وقال المريض في بيان: أنا فخور بفريق الأطباء العالميين الذين نجحوا في معالجتي من الفيروس ومن سرطان الدم في الوقت نفسه.

وأضاف: أقمتُ احتفالاً كبيراً بمناسبة الذكرى العاشرة على خضوعي لعملية زرع نخاع عظمي في يوم عيد الحب الذي صادف الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنّ المتبرعة كانت ضيفة شرف في الاحتفال.

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