شقيقة زعيم كوريا الشمالية في خطر بسبب الصراع العائلي

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قالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد تكون في خطر شديد بالنظر إلى ميل الرئيس لقتل خصومه السياسيين.
وجاء التقرير في أعقاب سلسلة من الظهور العلني لابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جو إيه، الأمر الذي جعل محللين وخبراء في الشأن الكوري يعتقدون أنها المفضلة لخلافته، وليست شقيقته.
بدأت جو إيه بالظهور العلني بشكل تدريجي في كوريا الشمالية منذ نوفمبر 2022، ويُعتقد أنها البنت الثانية لكيم، وقد وصفتها وسائل الإعلام هناك بأنها الطفلة المحبوبة للقائد كيم.
في المقابل، يبدو أن دور شقيقته كيم يو جونغ على الساحة الكورية قد انتهى أو أقترب من النهاية، حيث قال الدبلوماسي السابق في السفارة الأمريكية بسول، ديفيد ستراوب، في مقابلة مع موقع ذا بيست: قتل كيم عمه وأخاه غير الشقيق، جميع أفراد أسرته وفي مقدمتهم يو جونغ لن ينسون هذا أبدًا.
من جانبه، قال الخبير في الشأن الكوري الشمالي بمؤسسة RAND، بروس بينيت، إن التركيز المكثف للتغطية الإعلامية ليو جونغ، قد يكون السبب وراء سقوطها، مضيفًا: أظن أن كيم كان مستاءً من جميع وسائل الإعلام الدولية بشأن الترويج لكون أخته هي خليفته المحتمل.