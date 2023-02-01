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شب بمنزلهم فجر أمس

شقيق المصابة بحريق القريات: لم تعلم بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن

2023-02-01 الساعة 7:58
شقيق المصابة بحريق القريات: لم تعلم بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

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قال عواد الشراري شقيق السيدة المصابة في حريق محافظة القريات، إنها حتى الآن لم تعلم بوفاة 7 أفراد من عائلتها، داعيًا الله أن يلهمها الصبر والسلوان.

ووجه الشراري في تصريحات له مع قناة “الإخبارية”، الشكر لكل المسؤولين الذين قدموا له واجب العزاء، مؤكدًا أن الدفاع المدني قدم جميع التسهيلات للأسرة وبسرعة فائقة.

ولقى سبعة أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال، وأصيبت السيدة في حريق شب بمنزلهم فجر أمس الثلاثاء، في أحد الأحياء بمحافظة القريات.

إخماد الحريق

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أن الدوريات الأمنية بمحافظة القريات مررت فجر الثلاثاء، بلاغًا لعمليات الدفاع المدني؛ وذلك عند الساعة 4:54 دقيقة فجرًا، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع؛ حيث تم اقتحام المنزل وإخماد الحريق، وتم العثور على أربع حالات حرجة ونقلوا للمستشفى، ثم توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور أيضًا على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة رابعة لرجل.

تفاصيل صادمة

وأشار النقيب الضويحي إلى أنه من خلال المعاينة الأولية للحادث، تَبين أن الحريق وقع داخل غرفة مساحتها ٥ ٤م تقريبًا داخل منزل بالدور الأرضي، والغرفة تُستخدم لنوم الأطفال، وقد عُثر بداخلها على جثث الأطفال، وقد أحيل الحادث لمركز شرطة الفيصلية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقدّم المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف تعازيه الحارة لذوي المتوفين، سائلًا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل للمصابين.

وشدد أيضًا على ضرورة تركيب أجهزة كشف الدخان في المنازل، وعدم الاستهانة بالدور الذي تقوم به؛ لما له من دور كبير في الكشف عن الحريق قبل تفاقمه؛ مما يؤدي إلى التقليل من حوادث الحريق وتفادي خسارة الأرواح.

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