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البعض أشاد بالخدمة المقدمة عبر تويتر

شكاوى من خدمة عملاء بعض الجهات: وضعت شكليًّا فقط للتصريف

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
شكاوى من خدمة عملاء بعض الجهات: وضعت شكليًّا فقط للتصريف
المواطن - فريق التحرير

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شكا مواطنون من سوء تعامل خدمة العملاء المقدمة من بعض الجهات سواء على الهاتف أو المنصات الرقمية، متعجبين من أنها وضعت شكليًّا فقط لتصريف العملاء وليس لمساعدتهم.

وقال الدكتور وليد الزامل– أستاذ التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود: إن خدمة العملاء في توتير أو الهاتف في (بعض) الإدارات والمؤسسات.. هل هي خدمات لمساعدة العملاء فعلًا؟ أم وضعت شكليًّا فقط لتصريف العملاء؟ ليرد عليه أحد المواطنين معبرًا عن استيائه وغضبه: أنا زعلان وأعاني من أسبوع من هذا الشيء وكل واحد يصرف على الثاني وأنا دافع فلوس!!

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تفاعل واستياء

من جانبه، رجح أحد المواطنين، أن بعض الجهات تلجأ لاستخدام الرد الآلي وترسلها لأي مستخدم دون حل للمشكلة، قائلًا: حاطين خدمة رد آلي وممن تحط مشكلتك وتبي حلها يرسلك الرد الآلي لم أفهم ماذا تريد الرجاء التحديد من القائمة ما تريد، ليتابعه الزامل: المشكلة إذا اتصلت وتبي تكلم يرد عليك آلي يقول اذهب إلى الموقع الإلكتروني ويقفل بوجهك!

تملص من المسؤولية

بدوره، يتابع عبدالله القرشي: تسميتها الصحيحة إدارة العملاء وليس خدمة فهدف الخدمة دائمًا أنها تحتويك حتى لا ترفع شكوى ويكون الاحتواء بطرق إما توجيه الخطأ لك بطريقة لطيفة أو التملص من المسؤولية أو رفع مذكرة وهمية لن تحل شيء، لا يلام القطاع الخاص لأن الحكومي يفعل ذلك ولا يلام الموظف فالصلاحية مركزية لا يملكها.

وتفاعل أيضًا ثواب السبيعي، قائلًا: لا شكليًّا وتصريف الله يعين حاول ترجع فلوسك بس، فيما علق عبدالرحمن السويلم: للأسف غالبًا لا تخدم العملاء.

كما علق أحد المواطنين: مجرد تصريف والعاملين فيها لا يفقهون شيء، والدليل أعد الاتصال مرات عديدة تجد إجابات وحلول مختلفة تمامًا عن بعض.

من جانبها، أردفت مارشيان: في تويتر ممتازة لكن بالفعل سيئة في بعض المنظمات، ليضيف عبدالله بشير: قلتها يا دكتور بعضها خدمات تصريف العملاء.

إجابات معلبة

كما علق أمير: نادر جدًّا تجد عندهم خدمة، عبارات جاهزة ينسخها ويرميها عليك، فيما علق أحد المواطنين قائلًا: أذكر الجهة عشان يردون عليك هنا على العام وبنفس الوقت ما ينخدعون معها باقي العملاء مثلك.

واستطرد عمر العتيبي: أنا شخصيًّا أقول إن بعضهم وضع لتصريف العميل، وليس لخدمته، والدليل أنه يحاول يقنعك ثم إذا اتضح له إنك فاهم الإجراء صلح لك الخدمة.

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