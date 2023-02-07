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احتجاجًا على مشاركة عبدالباسط هندي

شكوى الخلود تُهدد الأهلي بخصم 3 نقاط

2023-02-07 الساعة 10:44
شكوى الخلود تُهدد الأهلي بخصم 3 نقاط
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الخلود تُفكر في تقديم شكوى ضد النادي الأهلي بعد مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ20 من دوري يلو.

وقال الإعلامي خضير البراق عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة نادي الخلود أحاطت مراقب المباراة أنها ستتقدم باحتجاج على مشاركة اللاعب عبدالباسط هندي لاعب الراقي بحجة تواجده في التشكيلة وهو يحمل 4 بطاقات صفراء.

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كما أشار البراق إلى أنه سيتعين على إدارة الخلود تقديم المستندات التي تُثبت صحة كلامها خلال 48 ساعة للنظر في الاحتجاج.

الخلود ضد الأهلي

وكان اللاعب حسن هاشم العلي تقدم بالهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

الأهلي والخلود

وفي الشوط الثاني سجل باستوس لاعب الراقي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لنادي الخلود في الدقيقة الـ48.

وفي الدقيقة الـ73، نجح اللاعب الجامبي مودو بارو في إحراز الهدف الثاني للراقي، ليُصبح رصيد الراقي بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو.

أما نادي الخلود فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز التاسع.

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