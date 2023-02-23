شكوى الهلال تُغرم تاليسكا 60 ألفًا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوبتها ضد نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد شكوى الهلال.

الانضباط تُغرم تاليسكا وتوقف المترجم

ولفتت الانضباط إلى أن الهلال تقدم بشكوى ضد تاليسكا، بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الأزرق عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام، وبعد استكمال الإجراءات قامت اللجنة بمخاطبة اللاعب للرد على الشكوى وحددت جلسة استماع.

وقررت اللجنة قبول الشكوى شكلًا وموضوعًا، وثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (50-4) من اللائحة، وإلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ60 ألف ريال، وتحذيره بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

كما قررت اللجنة، إيقاف مترجم نادي النصر، مكرم منصوري لمدة 5 مباريات رسمية، وتغريمه 50 ألف ريال، لإخلاله بسرية جلسة الاستماع مع اللاعب البرازيلي، حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيلها من خلال الهاتف الخاص به.

تفاصيل الأزمة

وكان اللاعب البرازيلي قد صرح في وقت سابق، قائلًا: “هناك أحد الأندية لا يفوز بالدوري إلا بمساندة الحكام”، ويعود هذا الحديث إلى الفيلم الوثائقي الذي كان يُعرض عبر إحدى المنصات منذ أكثر من عدة أشهر.

وانتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد بإمكانية إيقاف تاليسكا بعد شكوى الهلال، إلا أن الخبراء القانونيين أكدوا تبرئته، لسقوطها بالتقادم، لمرور أكثر من 6 أشهر على التصريحات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).