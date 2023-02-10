شكوى من ارتفاع سعر كيلو اللحم مع الأرز لـ340 ريالًا بمكة

اشتكى أحد المواطنين من ارتفاع سعر كيلو اللحم مع الأرز في بعض مطابخ مكة بشكل مبالغ فيه مقارنة مع أسعار اللحم غير المطبوخ.

وقال المواطن في تغريدة له : ” كيلو لحم مع الرز في بعض المطاعم في مكة وصل سعره إلي 340 ريالاً بينما سعر كيلو لحم (غير مطبوخ ) بـ 65 ريالاً “وتساءل”:هل في شيء غلط أو أنا فاهم الموضوع خطأ .. أو مقاييس المطاعم تختلف عن الملاحم”.

وقد تفاعل العديد من المغردين مع هذه الشكوى بين مؤيد ومعارض حيث قال أحد المتابعين :” أنا آخذ ربع الذبيحة من صديقي بـ280 كيف كذا كيلو مثل ما ذكرت؟”

فيما طالب مغرد آخر بمقاطعة المطاعم والتجار التي ترفع الأسعار بدون مبرر حيث قال : “ما جرأ التجار إلا مثلك .. لو يوم جيت تشتري تركته بما إن سعره مبالغ فيه ما تجرأ التاجر والا المطعم يرفع الأسعار والناس تشتري”.

اللحوم المطبوخة

وكان أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، أطلق في وقت سابق مبادرة “بالميزان”، التي تستهدف ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم، واستبدال مصطلح “النفر” في بيع اللحوم المطهية ليكون بـ”الوزن”.

يأتي ذلك نظرًا لأن البيع بـ”النفر” هو السائد، ويتم استخدامه دون أي ضابط، مما يجعل المستهلك في حالة تذمر وحيرة لتفاوت الكمية بين منشأة وأخرى.