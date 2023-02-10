شكوى من ارتفاع سعر كيلو اللحم مع الأرز لـ340 ريالًا بمكة

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اشتكى أحد المواطنين من ارتفاع سعر كيلو اللحم مع الأرز في بعض مطابخ مكة بشكل مبالغ فيه مقارنة مع أسعار اللحم غير المطبوخ.
وقال المواطن في تغريدة له : ” كيلو لحم مع الرز في بعض المطاعم في مكة وصل سعره إلي 340 ريالاً بينما سعر كيلو لحم (غير مطبوخ ) بـ 65 ريالاً “وتساءل”:هل في شيء غلط أو أنا فاهم الموضوع خطأ .. أو مقاييس المطاعم تختلف عن الملاحم”.
وقد تفاعل العديد من المغردين مع هذه الشكوى بين مؤيد ومعارض حيث قال أحد المتابعين :” أنا آخذ ربع الذبيحة من صديقي بـ280 كيف كذا كيلو مثل ما ذكرت؟”
فيما طالب مغرد آخر بمقاطعة المطاعم والتجار التي ترفع الأسعار بدون مبرر حيث قال : “ما جرأ التجار إلا مثلك .. لو يوم جيت تشتري تركته بما إن سعره مبالغ فيه ما تجرأ التاجر والا المطعم يرفع الأسعار والناس تشتري”.
وكان أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، أطلق في وقت سابق مبادرة “بالميزان”، التي تستهدف ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم، واستبدال مصطلح “النفر” في بيع اللحوم المطهية ليكون بـ”الوزن”.
يأتي ذلك نظرًا لأن البيع بـ”النفر” هو السائد، ويتم استخدامه دون أي ضابط، مما يجعل المستهلك في حالة تذمر وحيرة لتفاوت الكمية بين منشأة وأخرى.
وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني في كل منشأة يتم وضعه أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن حسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري، وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة مختلطة بعظم وأحشاء وخلافه.
وكشف وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن من مميزات هذه المبادرة زيادة الثقة بين البائع والمشتري وتحديد الكمية العادلة للمستهلك، حيث إن استخدام الميزان في بيع اللحوم المطهية هو المتبع في أغلب دول العالم، علاوة على أن البيع بالوزن يزيد من مصداقية المنشأة وإضفاء شفافية وثقة دائمة لكل الأطراف.