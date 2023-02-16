شلل في 7 مطارات ألمانية بسبب الإضرابات

أعلن مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، مساء الأربعاء، عن تعليق رحلات الركاب المنتظمة بعد غد الجمعة، وذلك بعد إعلان نقابة فيردي للعاملين في قطاع خدمات تنظيم إضرابات في ذلك اليوم في عدة مطارات ألمانية منها مطار فرانكفورت.

مطار فرانكفورت

وأفادت متحدثة باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار أن حركة التشغيل المنتظم لن تكون ممكنة في المطار يوم الجمعة بسبب الإضراب التحذيري، مشيرة إلى أن الرحلات الطارئة سيتم استثناؤها من هذا الإجراء.

ويبلغ عدد الرحلات المنتظمة التي كانت مقررة في مطار فرانكفورت ليوم الجمعة 1005 رحلات، كما يبلغ عدد ركاب هذه الرحلات 137 ألف شخص.

وقالت شركة فرابورت عبر موقعها الإلكتروني: إنه من غير الممكن ضمان التشغيل المنتظم، مضيفة أن الركاب الراغبين في بدء رحلاتهم في فرانكفورت لن يتمكنوا من اللحاق برحلاتهم، ونوهت بأن هذا الأمر يسري أيضًا على رحلات التوقف المؤقت الترانزيت.

جاءت هذه الخطوة بعدما أعلن كل من مطاري ميونيخ وهامبورغ خطوة مماثلة في وقت سابق من اليوم.

مطار ميونخ

وكان مطار ميونخ الألماني قد أعلن عن تعليق رحلات الركاب المنتظمة بعد غد الجمعة، باستثناء كل الرحلات الخاصة، وبينها الرحلات الإغاثية الخاصة بطوارئ طبية أو تقنية أو غيرها، بالإضافة إلى رحلات المشاركين في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي سيبدأ بعد غد الجمعة.

ووفقًا لبيان المطار، تقدمت شركات مطار ميونخ لدى وزارة الإسكان والتشييد والنقل في ولاية بافاريا بوصفها الهيئة العليا للإشراف على الطيران لإعفاء المطار في هذا اليوم من التشغيل الإلزامي للنقل الجوي التجاري، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للطلب، بسبب الإضراب.

وبهذا لن يتم تسيير رحلات منتظمة في المطار اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح يوم السبت.

ويزيد عدد الرحلات المنتظمة (السفر والوصول) في ميونخ يوم الجمعة عن 700 رحلة وذلك حسبما تصريح صدر ظهر اليوم من متحدث باسم ثاني أكبر مطار في ألمانيا.

إضراب ليوم واحد

وكانت نقابة فيردي الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات، قد دعت مساء الثلاثاء إلى إضراب لمدة يوم واحد في مطارات بما في ذلك ميونخ وفرانكفورت، لتوسع النزاع حول الأجور في القطاع العام الألماني ليشمل عدة مطارات.

ودعت النقابة إلى إضراب مشترك ليوم واحد الجمعة في مطارات ميونخ وفرانكفورت وهامبورج وشتوتجارت ودورتموند وهانوفر وبريمن.

وحذرت النقابة من أن الركاب يجب أن يتوقعوا إلغاء وتأخير رحلات.

نزاع

من المعروف أن أعضاء نقابة فيردي في نزاع مع الحكومة الاتحادية والبلديات حول الأجور.

وتم الإعلان عن إضرابات أخرى في هيسن وبادن فورتمبيرج وشمال الراين وستفاليا، من بين مناطق أخرى، قبل الجولة الثانية من التفاوض الجماعي في 22 و23 فبراير.

وتطالب فيردي ورابطة موظفي الخدمة المدنية بزيادة في الراتب بنسبة 5ر10% أو ما لا يقل عن 500 يورو (537 دولارًا) لحوالي 5ر2 مليون موظف في الخدمة العامة للحكومات الاتحادية والمحلية.