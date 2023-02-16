Icon

التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والعدالة Icon إدارة التواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي بقطر Icon تغريم دجى جدة للمقاولات 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة في مشروع صالة القدوم بمطار عرعر Icon وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon تقارير: ميسي يرفض الانضمام لـ برشلونة أو الهلال ويحدد ناديه الجديد Icon مساعدات الإغاثة السعودية تصل الشمال السوري غدًا Icon السجن 5 سنين وغرامة 5 ملايين عقوبة تزوير أي سجل إلكتروني Icon السديس يشيد بالجهود الإعلامية وتطورها في رئاسة الحرمين Icon صور فضائية مذهلة للصدع الكبير في تركيا Icon مقطع فيديو يُبرئ عبد الرزاق حمد الله من تهمة إساءته للاعب العدالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضوابط تصب في مصلحة المواطنة وتكفل حق أبنائها

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي
المواطن - فريق التحرير

كشف المحامي والمستشار القانوني، الدكتور نايف الظفيري، عن تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة، مشدداً على أن هذه التعديلات تأتي في مصلحتها من كل الجوانب، وتكفل حق أبنائها.

تحديث الشروط

وقال الظفيري في تصريحات لـ “قناة الإخبارية”، إنه تم تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، لما فيه مصلحة المواطنة من جميع الجوانب، وأولها أن يكون عمرها لا يقل عن 25 سنة.

وأضاف الظفيري أنه يشترط أيضاً أن يكون الزوج جامعياً، وله مصدر دخل، ومقيم داخل المملكة، وألا يكون الفرق العمري بين الزوجين أكثر من 15 عاماً.

مصلحة المواطنة

وأكد الظفيري، أن هذه الضوابط تصب في صالح المواطنة السعودية، وتكفل حقوقها وحقوق الأبناء مستقبلاً، لأنه إذا رزقت هذه المواطنة بأبناء، تكون معاملتهم مثل معاملة السعوديين في كل شيء، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم