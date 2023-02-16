شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي

كشف المحامي والمستشار القانوني، الدكتور نايف الظفيري، عن تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة، مشدداً على أن هذه التعديلات تأتي في مصلحتها من كل الجوانب، وتكفل حق أبنائها.

تحديث الشروط

وقال الظفيري في تصريحات لـ “قناة الإخبارية”، إنه تم تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، لما فيه مصلحة المواطنة من جميع الجوانب، وأولها أن يكون عمرها لا يقل عن 25 سنة.

وأضاف الظفيري أنه يشترط أيضاً أن يكون الزوج جامعياً، وله مصدر دخل، ومقيم داخل المملكة، وألا يكون الفرق العمري بين الزوجين أكثر من 15 عاماً.

مصلحة المواطنة

وأكد الظفيري، أن هذه الضوابط تصب في صالح المواطنة السعودية، وتكفل حقوقها وحقوق الأبناء مستقبلاً، لأنه إذا رزقت هذه المواطنة بأبناء، تكون معاملتهم مثل معاملة السعوديين في كل شيء، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.