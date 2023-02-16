شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي

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كشف المحامي والمستشار القانوني، الدكتور نايف الظفيري، عن تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة، مشدداً على أن هذه التعديلات تأتي في مصلحتها من كل الجوانب، وتكفل حق أبنائها.
فيديو | المحامي والمستشار القانوني د. نايف الظفيري: شروط زواج الأجنبي من مواطنة تأتي في مصلحتها في كل الجوانب وتكفل حق أبنائها#أوساط_الرأي#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/byXP4gk0jQقد يهمّك أيضاً
— إذاعة الإخبارية (@EKH_Radio) February 16, 2023
وقال الظفيري في تصريحات لـ “قناة الإخبارية”، إنه تم تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، لما فيه مصلحة المواطنة من جميع الجوانب، وأولها أن يكون عمرها لا يقل عن 25 سنة.
وأضاف الظفيري أنه يشترط أيضاً أن يكون الزوج جامعياً، وله مصدر دخل، ومقيم داخل المملكة، وألا يكون الفرق العمري بين الزوجين أكثر من 15 عاماً.
وأكد الظفيري، أن هذه الضوابط تصب في صالح المواطنة السعودية، وتكفل حقوقها وحقوق الأبناء مستقبلاً، لأنه إذا رزقت هذه المواطنة بأبناء، تكون معاملتهم مثل معاملة السعوديين في كل شيء، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.