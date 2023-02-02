شهامة طبيب مصري أثناء حريق مستشفى المطرية

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أصر طبيب مصري على إتمام عملية ولادة لسيدة، في لفتة إنسانية، أثناء حريق مستشفى خيري بمنطقة المطرية بالقاهرة راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب 32 آخرون.
اندلاع حريق هائل في مستشفى النور المحمدي الخيري في حي المطرية بالقاهرة#مصر#الحدث pic.twitter.com/7d5ROgL0jg
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 1, 2023
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي قصة طبيب النساء والتوليد الذي أقسم بعدم الخروج من غرفة العمليات، لإنقاذ سيدة أثناء إجراء الولادة بعد اندلاع الحريق، خوفًا على صحتها وصحة جنينها، حسب ما أفاد شاهد عيان في تصريحات محلية.
وأضاف الشاهد أن الطبيب بدأ بإجراءات ولادة السيدة، وبعد دقائق نشب حريق هائل في مستشفى المطرية، فاضطر خلاله العاملون لترك أماكنهم للنجاة بحياتهم خشية تعرضهم للاختناق أو الحرق بسبب امتداد النيران.
وروى شاهد العيان، كواليس المشاهد المؤثرة، بسماعه صوت الطبيب وهو يقسم على عدم خروجه من غرفة الولادة إلا بعد أن تضع تلك السيدة مولودها، ويطمئن على حالتها الصحية، رغم انتشار الدخان في المكان.
كما نجح الطبيب بالفعل حسب الشاهد، في إجراء العملية في وقت قياسي لإنقاذ السيدة وجنينها.
ثم بدأت بعدها رحلة الخروج من الغرفة والتي كانت أشبه بأفلام السينما، وسط تدافع المواطنين في المستشفى المزدحم، وفقًا لصحيفة المصري اليوم.
يشار إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في وقت سابق عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرون في حريق ضخم اندلع بمستشفى خيري بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتلقت السلطات بلاغاً بنشوب حريق ضخم، أمس الأربعاء، داخل مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية شرق القاهرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وغطت أعمدة الدخان سماء المنطقة.