شهداء وحرائق واقتحامات وليلة ساخنة في قرى نابلس

استشهد شاب، مساء اليوم الأحد، خلال تصدي الفلسطينيين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة، جنوب نابلس.

مقتل شهاب

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: إن الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عامًا) قتل جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس.

كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال تصديهم لاقتحام أكثر من 200 مستوطن قرية بورين، جنوب نابلس.

رصاص حي ومعدني

وأطلق المستوطنون الرصاص الحي والمعدني، وألقوا زجاجات حارقة على منازل المواطنين وممتلكاتهم ومركباتهم في أطراف القرية.

وتشهد القرية مواجهات عنيفة بين الأهالي والمستوطنين وجنود الاحتلال، وفقًا لـوفا.

هجوم واسع

وتتعرض بلدات وقرى جنوب نابلس منذ عصر اليوم إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن شهيد وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات.

وباستشهاد الشاب أقطش، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 66 شهيدًا، بينهم 5 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.

30 منزلًا و25 مركبة

كما دخلت كتيبة احتياط من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية حوارة للوقوف للحد من هجمات المستوطنين الذين أحرقوا عددًا من البيوت والسيارات الفلسطينية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المستوطنين أضرموا النار في 30 منزلًا فلسطينيًّا في حوارة و25 مركبة.

وتأتي اعتداءات المستوطنين بعد عملية إطلاق نار في بلدة حوارة أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

إدانة الرئاسة الفلسطينية

وأدانت الرئاسة الفلسطينية الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق.

وأكدت أن هذا الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة.

اليمين المتطرف

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذا الإرهاب لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، و”هو يؤكد انعدام الثقة بالوعودات المقطوعة المتعلقة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وأن ما قام به المستوطنون اليوم هو ترجمة لمواقف بعض الوزراء في هذه حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.