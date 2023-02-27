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الياباني هيرو ريس بطل الكأس

صالح الحمادي: التنافس كان قويًّا بين اليابانيين والسعوديين في كأس السعودية

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
صالح الحمادي: التنافس كان قويًّا بين اليابانيين والسعوديين في كأس السعودية
المواطن - الرياض - تصوير: هاشم القرني

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أكد صالح الحمادي، مالك إسطبلات الحمادي للخيل، أن التنافس والصراع كان قويًّا بين اليابانيين والسعوديين.

وتابع الحمادي، في تصريحات خاصة لـ”المواطن” على هامش ختام كأس السعودية 2023، السعوديون ممثلون بحامل اللقب.

ولفت الحمادي إلى أن خيل اليابان هي خيول قوية ودائمًا حاضرة ومنافسة، مضيفًا: الإنتاج الياباني قوي جدًّا، مدرسة التوليد اليابانية يحتذى بها.

بطل الكأس

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توج الياباني هيرو ريس بجائزة الشوط الأغلى في كأس السعودية، بعد فوز جواده بينثلاسا بقيادة الخيال يوتاكا يوشيدا بالبطولة.

وقطع بين ثلاسا مسافة سباق 1800 متر بزمن 1:50:80 في ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية بنادي سباقات الخيل.

ويأتي تشريف ولي العهد لليوم الختامي لكأس السعودية، تتويجًا لدعمه الكبير لرياضة الفروسية وجهوده لوضع المملكة على خريطة الرياضات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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