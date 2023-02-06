Icon

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon بطل الشتاء يحفز النصر للتتويج الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

صحاري الجوف تكتسي الأخضر وشموخ الإبل يزينها

2023-02-06 الساعة 2:55
صحاري الجوف تكتسي الأخضر وشموخ الإبل يزينها
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعدّ الإبل ذات علاقة وموروث بينها وبين السعوديين بشكل عام وفي منطقة الجوف بشكل خاص, تلك المنطقة التي تمتلك بين أحضانها موقع الجمل حيث كشفت الدراسة المنشورة في مجلة علوم الآثار (Journal of Archaeological Science ) بأن هذا الموقع الذي يضم 21 نحتاً مجسماً (منها 17 نحتاً مجسماً لجِمال واثنان من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته) قد يكون من أقدم المواقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا

Img

قواعد ملكية خالفها الأمير ويليام وشقيقها يفضحها

 

مجسمات تاريخية

وأشارت النتائج العلمية إلى أن الموقع يعود لفترة العصر الحجري الحديث ما بين 5200 – 5600 سنة قبل الميلاد، ويتميز بمجموعة من مجسمات الجِمال وحيوانات من فصيلة الخيليات بالحجم الطبيعي، وتختلف في طريقة تنفيذها عن الفن الصخري الشائع في أنحاء المملكة، فهي بارزة بشكلٍ كبير عن الصخرة التي نُحتت منها ولها شكل مجسم، وأظهرت المجسات الأثرية التي تم حفرها بالموقع وجود صناعة حجرية مميزة وكذلك بقايا عظام حيوانية.

وقد وصفها الله سبحانه بالأعجوبة في قولة ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )، وهي إحدى المخلوقات العجيبة التي وهبها الله مزايا تختص بها عن سائر المخلوقات الحية ، وتنتشر الإبل في مناطق السعودية ولها مكانة خاصة بمنطقة الجوف، وتسمى الإبل بألوانها فمنها المجاهيم والمغاتير التي لها خمسة ألوان هي ( وضح , شقح , صفر , حمر , شعل).

الخضرة تزين الصحاري

وتتزين هذه الأيام صحاري الجوف بخضرة الربيع الذي يكسو الصحاري بألوانه الجميلة وأعشابه العطرية الفواحة فراشاً أخضر تزينه الزهور الملونة.
وفي مزيج بين شموخ الإبل وجمالها, وخضرة عشب الربيع تتشكل لوحات طبيعية في صحاري الجوف تستهوي المتنزهين يجلسون بجوارها يتابعون معرضاً خلقه الله وجمله بخضرة الربيع وأعجوبة الجمل, وتتسابق عدساتهم للاحتفاظ بلقطات جمالية لهذه اللوحات الطبيعية .

  لوحات جمالية بالجوف ترسمها خضرة الربيع وشموخ الإبل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة