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للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"

صحة الرياض تُنفّذ 1367 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

2023-02-06 الساعة 2:01
صحة الرياض تُنفّذ 1367 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المواطن - فريق التحرير

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نفّذت “صحة الرياض” 1938 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة
28-1-2023 / 03-2-2023.

وتأتي هذه الجولات الرقابية؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

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تفاصل الجولات الرقابية

وشملت الجولات 292 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و243 مستشفى حكومياً)، و”1367″ زيارة للمجمعات الطبية.

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