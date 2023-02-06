صحة الرياض تُنفّذ 1367 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نفّذت “صحة الرياض” 1938 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة
28-1-2023 / 03-2-2023.
وتأتي هذه الجولات الرقابية؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .
وشملت الجولات 292 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و243 مستشفى حكومياً)، و”1367″ زيارة للمجمعات الطبية.