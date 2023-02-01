صحيفة باكستانية: نحتاج لقائد طموح مثل محمد بن سلمان 

قالت صحيفة Business Recorder إن باكستان بحاجة إلى رجل صاحب رؤية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لانتشال إسلام آباد من وضعها الحالي ولتمكينها من تحقيق الازدهار.

وبدأت الصحفية باقتباس من ولي العهد حينما قال: رؤية المملكة العربية السعودية للمستقبل، إنها مخطط طموح ولكنه قابل للتحقيق، ويعبر عن أهدافنا وتوقعاتنا على المدى الطويل ويعكس نقاط القوة والقدرات في بلدنا، تبدأ جميع قصص النجاح برؤية، وتستند الرؤى الناجحة على ركائز قوية.

المملكة برهنت على إمكانية تحقيق المستحيل

وقال التقرير: يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة لتغيير مخطط دولة ما، والمثال الأكثر تنويرًا في هذا العصر، هو السعودية التي برهنت على إمكانية تحقيق التقدم في غضون فترة زمنية محددة وهو الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه مستحيل.

وتابع: أوضحت رؤية 2030 التي وضعتها القيادة السعودية، أن أطر العمل المستقرة ذات الجدارة العالية يمكنها أن تغير قواعد اللعبة، وأن التركيز على التعليم والتكنولوجيا يضمن التميز، وبرهنت كيف يمكن للتنوع والشمول تحقيق التنمية الاجتماعية والتماسك، وكيف يمكن لوضع الاستدامة في الاعتبار أن تمنح جميع المشاريع أهمية خاصة.

وأضاف: نرغب حقًا بأن يقوم صاحب رؤية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإخراج باكستان من وضعها ووضع خطة العمل التي اتخذتها المملكة لتكون قابلة للتنفيذ وأن تكون الأهداف المحددة قابلة للتحقيق.

السعودية ترسم لوحة المستقبل

وقال تقرير الصحيفة التي تُعد واحدة من أقدم الصحف الباكستانية: على إسلام آباد أن تستفيد من لوحة المستقبل التي ترسمها المملكة.

وتابع: كل ما نحتاجه هو إطار عمل محدد والتزام أصحاب المصلحة، يجب أن نفهم أهمية الأمن والاستقرار للاستثمارات، النقص ليس في الفرص بل في الرؤية والاستعداد.

وأضاف: تحتاج باكستان أيضًا إلى التعمق في الفرص المتاحة للقوى العاملة الباكستانية وخاصة رجال الأعمال وخبراء التكنولوجيا وبيوت الأعمال القائمة للمشاريع المشتركة والشركات الجديدة.

لإعادة بناء باكستان، نحتاج إلى الابتعاد عن عقلية المنح والإعانات والاتجاه نحو الشراكات التعاونية والمشاريع المشتركة والفرص الجديدة وخلق فرص التعاون والقضاء على الروتين، وتحقيق الشفافية في العمليات، والتركيز على الرقمنة.

واختتم التقرير قائلًا: بالنسبة لصعود باكستان فإن رؤية السعودية 2030 تبدو بمثابة خارطة طريق ممتازة يجب الاقتداء بها.