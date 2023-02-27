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صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 15

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 15
المواطن - فريق التحرير

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بدأ اليوم الاثنين السابع والعشرين من فبراير 2023 الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة من الضمان الاجتماعي المطور وفق الجدولة الزمنية التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية.

نتيجة الأهلية

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).

دراسة الأهلية

وبشأن دراسة الأهلية، قالت العناية بالمستفيدين إن دراسة أهلية المستفيد في الضمان المطور تتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.

 

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