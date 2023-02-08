صراع الزعامة يشعل مواجهة الريال والأهلي

تنتظر الجماهير مباراة الريال والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2022، وسط منافسة قوية من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الريال والأهلي

ويحتضن استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، مباراة الريال والأهلي المصري، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفائز من مباراة الريال والأهلي المصري لملاقاته في المباراة النهائية، وذلك بعدما نجح الزعيم في تجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

صراع خاص في عدد الألقاب

وتُعد مباراة اليوم خاصة للفريقين، حيث إنها تجمع بين ريال مدريد بطل أوروبا، والفريق الأكثر تتويجًا للبطولات في قارته، والنادي الأهلي المصري وصيف إفريقيا، والأكثر حصولًا على الألقاب في القارة السمراء.

ويتنافس الريال والأهلي على لقب الأكثر حصولًا على الألقاب القارية، حيث انفرد النادي المصري بالصدارة خلال عام 2014 برصيد 14 بطولة، بعدما تفوق على ميلان الإيطالي، إلا أن المرينغي استعاد نغمة الفوز بالبطولات، وخطف الصدارة.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد 28 لقبًا قاريًا، وهي؛ دوري أبطال أوروبا 14 مرة، كأس السوبر الأوروبي 5 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس الإنتركونتيننتال 3 مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين.

على الجانب الآخر، يملك النادي الأهلي المصري سجلًا قويًا على صعيد الألقاب القارية، حيث توج بـ24 بطولة، وهي؛ دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، كأس السوبر الإفريقي 8 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، بجانب لقب واحد لكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس الأفروآسيوية.