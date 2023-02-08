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في كأس العالم للأندية

صراع الزعامة يشعل مواجهة الريال والأهلي

2023-02-08 الساعة 3:05
صراع الزعامة يشعل مواجهة الريال والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الريال والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2022، وسط منافسة قوية من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الريال والأهلي

ويحتضن استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، مباراة الريال والأهلي المصري، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

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الريال والأهلي - مباراة الأهلي وريال مدريد
موعد مباراة الريال والأهلي – المصدر @AlAhly

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفائز من مباراة الريال والأهلي المصري لملاقاته في المباراة النهائية، وذلك بعدما نجح الزعيم في تجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

صراع خاص في عدد الألقاب

وتُعد مباراة اليوم خاصة للفريقين، حيث إنها تجمع بين ريال مدريد بطل أوروبا، والفريق الأكثر تتويجًا للبطولات في قارته، والنادي الأهلي المصري وصيف إفريقيا، والأكثر حصولًا على الألقاب في القارة السمراء.

فريق ريال مدريد

ويتنافس الريال والأهلي على لقب الأكثر حصولًا على الألقاب القارية، حيث انفرد النادي المصري بالصدارة خلال عام 2014 برصيد 14 بطولة، بعدما تفوق على ميلان الإيطالي، إلا أن المرينغي استعاد نغمة الفوز بالبطولات، وخطف الصدارة.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد 28 لقبًا قاريًا، وهي؛ دوري أبطال أوروبا 14 مرة، كأس السوبر الأوروبي 5 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس الإنتركونتيننتال 3 مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين.

ريال مدريد بطل كأس السوبر الأوروبي
جانب من تتويج الريال بالسوبر الأوروبي – المصدر @realmadriden

على الجانب الآخر، يملك النادي الأهلي المصري سجلًا قويًا على صعيد الألقاب القارية، حيث توج بـ24 بطولة، وهي؛ دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، كأس السوبر الإفريقي 8 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، بجانب لقب واحد لكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس الأفروآسيوية.

الأهلي المصري بطل إفريقيا
الأهلي بطل إفريقيا – المصدر @AlAhly

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