صربي يدير مباراة الطائي والاتحاد

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الطائي والاتحاد، والفيحاء ضد الوحدة، في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
ويدير طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش مباراة الطائي والاتحاد اليوم، ويساعده ميلان ميهايلوفيتش وأوروس ستويكوفيتش، الحكم الرابع عبدالصمد بكري، حكم الفيديو مومسيلو ماركوفيتش، ويساعده ياسر السلطان.
وقبل مباراة الطائي والاتحاد على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، يحتل فارس الشمال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ويقع العميد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
ويقود محمد السماعيل مباراة الفيحاء ضد الوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده عادل شراحيلي ومحمد وزي، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.
وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة صاحب المركز الـ12.