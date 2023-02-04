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ضمن منافسات الجولة الـ15

صربي يدير مباراة الطائي والاتحاد

2023-02-04 الساعة 2:10
صربي يدير مباراة الطائي والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الطائي والاتحاد، والفيحاء ضد الوحدة، في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم لقاء الطائي والاتحاد

ويدير طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش مباراة الطائي والاتحاد اليوم، ويساعده ميلان ميهايلوفيتش وأوروس ستويكوفيتش، الحكم الرابع عبدالصمد بكري، حكم الفيديو مومسيلو ماركوفيتش، ويساعده ياسر السلطان.

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الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

وقبل مباراة الطائي والاتحاد على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، يحتل فارس الشمال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ويقع العميد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

حكام مباراة الفيحاء ضد الوحدة

ويقود محمد السماعيل مباراة الفيحاء ضد الوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده عادل شراحيلي ومحمد وزي، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة صاحب المركز الـ12.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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