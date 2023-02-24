صفقة نارية يراقبها نادي الهلال في الميركاتو الصيفي

يخطط نادي الهلال لضم صفقة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد رفع عقوبة منع التسجيل عنه، حيث مُنع الهلال من ضم أي صفقات في صيف 2022 وفي يناير الماضي.

صفقة قوية لـ نادي الهلال

وألمح الناقد الرياضي والإعلامي غيث العمري عبر حسابه في “تويتر” إلى رغبة الهلال قائلًا في ضم الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب قائلًا: “المدرج الغلبان زعلان من تصرف لاعبهم ضد المدرج، ويطالبون بفسخ عقده، أقول إن إدارة الشباب مخ تجاري واستثماري، أتوقع يستثمرون في عقده ويبيعونه مثل المهاجم السابق الطلقة”.

الشبابيون ينتقدون بانيجا

ونشر العمري مقطع فيديو لـ بانيجا وهو يتعرض لانتقادات من جماهير الشباب التي كانت متواجدة في مدرج ملعب الثمامة أمس بعد الإقصاء من دوري أبطال آسيا على يد نادي الدحيل القطري.

وكان الشباب سبق وأن سمح للمهاجم النيجيري أوديون إيجالو بالانتقال إلى الهلال في يناير 2022 وقت مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية بالإمارات، حيث تم بيع الفترة المتبقية في عقده لأزرق الرياض.

يذكر أن إيفر بانيجا سجل هدفًا في مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء الأحد الماضي حيث فاز الشباب بثنائية دون رد، لكن الليث ودع منافسات دوري أبطال آسيا على يد فريق الدحيل.

وكان بانيجا صاحب الـ34 عامًا انضم لصفوف فريق الشباب في عام 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

ويستعد نادي الهلال بعد غدٍ لمواجهة الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.