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بعد خطوة الاستحواذ على عملاق الألعاب الياباني

صندوق الاستثمارات العامة يتفوق على أكبر نظير له بالعالم

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
صندوق الاستثمارات العامة يتفوق على أكبر نظير له بالعالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم في شركة نينتندو، في أحدث خطوة اتخذتها المملكة لتقليل اعتمادها على النفط.

شركة نينتندو

ورفع صندوق الاستثمارات العامة، أمس الجمعة، حصته في شركة نينتندو من 7.08%، إلى 8.26%، في ثاني إفصاح عن زيادة الحصة هذا الأسبوع بعد إفصاح سابق يوم الأربعاء الماضي.

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ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على توسيع استثماراته في عملاق الألعاب الياباني، وكذلك في شركة إمبريسر السويدية و(في.إس.بي.أو) الصينية المدعومة من شركة تينسنت هولدنجز، وفقًا لتقرير بلومبرج.

يتفوق على أكبر صندوق بالعالم

وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة مركزًا عالميًا للألعاب الإلكترونية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن على 8.3٪ من شركة الألعاب التي تتخذ من كيوتو مقراً لها، وفقاً لإحدى الوثائق التي نشرتها بلومبرج، مما منح الصندوق مركزاً أعلى بقليل من نسبة 6٪ التي كان يمتلكها في بداية العام. وهذا يضع صندوق الاستثمارات العامة في مرتبة متقدمة على صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني، الذي يعد أكبر صندوق تقاعدي بالعالم، وفقًا للبيانات التي نشرتها بلومبرج.

استثمارات الألعاب الإلكترونية

وتبذل المملكة جهودًا حثيثة لاقتحام مجال صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، لذلك أنشأت مجموعة Savvy Games Group تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة بميزانية 38 مليار دولار، وكشفت Savvy هذا الأسبوع عن أول دخول لها في قطاع الألعاب في الصين باستثمار 260 مليون دولار في شركة تنظيم ألعاب تنافسية تدعمها Tencent Holdings Ltd.

وقال أكيرا تاكاتوريا، المستشار الذي يعمل مع الشركات اليابانية التي تصدر محتوى ثقافة البوب إلى العالم: “إن شراء نينتندو، بالإضافة إلى الاستثمارات في شركات الألعاب حول العالم، هو جزء من مشروع المملكة طويل الأجل لتقليل الاعتماد على النفط”.

أول مركز ألعاب بالشرق الأوسط

ويرتبط صندوق الاستثمارات العامة بأهداف رؤية المملكة 2030، والتي تشمل بناء شراكات اقتصادية استراتيجية وجلب التقنيات المتطورة إلى الوطن، لتشمل بعض التقنيات التي استهدفها صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة وتحليل البيانات الضخمة والمحتوى الترفيهي.

ويمول صندوق الاستثمارات العامة إنشاء مدينة نيوم  في شمال غرب المملكة، والتي يخطط لتسويقها كأول مركز ألعاب في منطقة الشرق الأوسط. وستضم حرمًا جامعيًا لجذب الشركات والمطورين والفنانين للتعاون في مجال الألعاب.

طموحات واسعة

وقال سيركان توتو مستشار بصناعة الألعاب الإلكترونية ومقره طوكيو: “أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة لم ينته من طموحاته، ومن المتوقع أن يستمر في زيادة حصته في نينتندو بالمستقبل”.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد نفذ أول استثمار رئيسي له في سوق الألعاب الصينية، بعد أن شارك في جولة تمويل لشركة منظمة لبطولات الرياضات الإلكترونية والمدعومة من شركة “تينسنت هولدينغز”.

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