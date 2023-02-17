صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 8.26%

أظهر إفصاح اليوم الجمعة أن صندوق الاستثمارات العامة رفع حصته في شركة نينتندو من 7.08%، إلى 8.26%، في ثاني إفصاح عن زيادة الحصة هذا الأسبوع بعد إفصاح سابق يوم الأربعاء.

ويعمل الاستثمارات العامة على توسيع استثماراته في عملاق الألعاب الياباني، وكذلك في شركة إمبريسر السويدية و(في.إس.بي.أو) الصينية المدعومة من شركة تينسنت هولدنجز، بحسب العربية.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد نفذ أول استثمار رئيسي له في سوق الألعاب الصينية، بعد أن شارك في جولة تمويل لشركة منظمة لبطولات الرياضات الإلكترونية والمدعومة من شركة “تينسنت هولدينغز”.

سافي للألعاب

يأتي ذلك، بعدما استثمرت “مجموعة سافي للألعاب”، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، 265 مليون دولار في شركة “VSPO”، التي تروج وتدير أحداث ألعاب تنافسية مثل “League of Legends”، و”بابجي”.

ولم تفصح الشركة التي مقرها شنغهاي، والمعروفة سابقًا باسم “VSPN”، والمدعومة أيضًا من قبل شركة “Sequoia China” ومجموعة “Susquehanna International Group”، عن تقييمها في جولة التمويل من الفئة C. وأصبحت “Savvy” الآن أكبر مالك منفرد للأسهم في “VSPO”، وفقًا لبيان صدر أمس الخميس.