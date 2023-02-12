صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق” اليوم اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30% من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية “تبريد السعودية” الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق التي تعمل على تطوير برامج تبريد مستدامة لعدد من أكبر المشاريع في المملكة، حيث سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز جهود الصندوق لتطوير قطاع المرافق الخدمية والصناعات منخفضة الكربون محلياً.

تبريد السعودية

وتعمل شركة تبريد السعودية على توفير حلول تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة إلى جانب تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي وذلك عبر محطات تبريد مركزية متطورة.

وتمتاز أنظمة تبريد المناطق بأنها من أكثر الحلول كفاءة في استخدام الطاقة وذلك لقدرتها الكبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، الأمر الذي يمكنها من الحد من الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري.

وتعمل تبريد السعودية حالياً في تنفيذ وإدارة مشاريع لمحطات التبريد المركزي بقدرة إجمالية تصل إلى 779,000 طن تبريد مع كبرى الشركات والجهات الإستراتيجية في المملكة من ضمنها شركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية ومحطة تبريد المناطق الخاصة بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة ومشروع تبريد المناطق لمطار الملك خالد الدولي بالرياض ومحطة التبريد المركزية لمشروع مجمع الملك فهد للأعمال (آماد) بمدينة الظهران. كما عملت الشركة على مشروع محطة تبريد المناطق ضمن مشروع البحر الأحمر التي تعد عنصرًا رئيسًا في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى عدد من المشاريع الحكومية والخاصة التي تسهم في مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.

دعم إستراتيجية الصندوق

وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد بهذه المناسبة: “سيسهم استثمارنا في شركة تبريد السعودية في دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة مع توقع نمو حجم سوق تبريد المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف “كما يأتي هذا الاستثمار تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة في المملكة وتطويرها، ودعم التحول في قطاع الطاقة في المملكة إلى مصادر مستدامة وأكثر كفاءة”.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة تبريد السعودية محمد أبونيان: “سيعزز انضمام صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في شركتنا من مكانتنا الرائدة في المملكة”, مشيرًا إلى أن كون الشركة جزءًا من محفظة صندوق الاستثمارات العامة سيسهم في إضافة المزيد من المصداقية والقوة للأداء المالي، كما سيعزز من القدرة على المساهمة في جهود المملكة في تحقيق أهدافها على صعيد التحوّل والاستدامة في قطاع الطاقة.

وأضاف “نحن ملتزمون بدعم الصندوق في مهمته لتعزيز التنمية الحضرية في المملكة عبر توفير حلول مبتكرة ومتطورة وعالية الكفاءة لتبريد المناطق”.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عددًا من الاستثمارات الإستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030. ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة أكواباور ومشروع سدير للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في لوسِد موتورز، وسير، وشركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة “E1 Series”.