صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لحملة (الشهادة الجامعية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي محاسبة.
1- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
– صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا