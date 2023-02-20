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صندوق التنمية الصناعية يعتمد قروضًا تفوق 14 مليار ريال

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
صندوق التنمية الصناعية يعتمد قروضًا تفوق 14 مليار ريال
المواطن- واس

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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن أرقام الدعم المقدم لعملائه في القطاع الخاص خلال العام المنصرم، بقروض معتمدة بلغت 14,2 مليار ريال لـ 111 قرضاً في قطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، وذلك بزيادة بنسبة 28% عن قيمة القروض المعتمدة للعام 2021م.

قطاع الصناعة

وبلغ عدد القروض المعتمدة لقطاع الصناعة 102 قرضاً، بقيمة 13,4 مليار ريال ، يليه قطاع الخدمات اللوجستية بـ 5 قروض بقيمة 522 مليون ريال، وقطاع الطاقة بقرضين اثنين بقيمة 225 مليون ريال، وأخيراً قطاع التعدين بقرضين اثنين بقيمة 55 مليون ريال .
وكشف الصندوق الصناعي عن حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأعلى من إجمالي عدد القروض بـ87 قرضاً، تمثّل 79% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما بلغ عدد القروض المقدمة للمصانع في المناطق والمدن الواعدة 40 قرضاً، بقيمة 11,4 مليار ريال.

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قروض صندوق التنمية الصناعية

وشهد العام 2022م إقراض الصندوق لمشاريع نوعية وإستراتيجية، من شأنها أن تسهم في زيادة المحتوى المحلي وأن ترفع من جودة الصناعات المحلية، كما شهد العام ذاته تجاوز صافي قيمة القروض المعتمدة لعملاء الصندوق منذ تأسيسه 180,6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة منذ التأسيس 142 مليار ريال.
واختتم الصندوق الصناعي العام الماضي بإطلاق مجموعة من المبادرات والمنتجات والبرامج الجديدة، من أبرزها “شركة الصندوق الصناعي للاستثمار”، ومسارَي “مسرعة تنافسية” و “التمويل الميسر” تحت مظلة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مجموعة من الشراكات مع عددٍ من البنوك والشركات المحلية والعالمية لدعم المنشآت الصناعية.

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