صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي إدارة المخاطر:
المؤهلات والخبرات:
متخصص في استمرارية الأعمال:
المؤهلات والخبرات: