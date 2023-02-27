صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة المخاطر:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين والمالية والإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتين لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

متخصص في استمرارية الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين والمالية والإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتين لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27فبراير 2023م.