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في عددٍ من التخصصات

صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة المخاطر:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين والمالية والإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.
  • الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتين لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

متخصص في استمرارية الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين والمالية والإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.
  • الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتين لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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