صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية

قدمت كوريا الشمالية أكبر عرض لها حتى الآن للصواريخ بعيدة المدى في استعراض للاحتفال بالذكرى العسكرية الرئيسية، حيث تتزايد التكهنات بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، يهيئ ابنته لتكون خليفة محتملة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية، أن كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا استعرضت عدة صواريخ طويلة المدى في عرض عسكري في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جيشها، وفقًا لصحيفة الجارديان.

صواريخ باليستية

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، على عرض عسكري كبير كُشف خلاله عدد قياسي من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس، فإن العرض كان يهدف إلى إظهار القدرة الهائلة على الضرب النووي للبلاد.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية كيم وهو يرتدي معطفًا أسود طويلًا ويرتدي قبعة، على غرار ملابس جده المؤسس الراحل كيم إيل-سونغ”، الذي يُعرف بأنه المثل الأعلى لـ”كيم”.

تطور ثوري

وبحسب الوكالة، فإنه تم عرض طابور من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات عبر الساحة، مشيرة إلى التطور الثوري للقدرات العسكرية وقدرات الهجوم النووي القصوى.

وتم عرض صواريخ تكتيكية وصواريخ كروز بعيدة المدى. كما عرضت كوريا الشمالية الوحدات النووية التكتيكية إظهارًا لـقدرات الردع العسكري والضربات المضادة.

صاروخ هواسونغ-17

وأظهرت الصور عددًا من الصواريخ من طراز هواسونغ-17 العابر للقارات، بالإضافة إلى ما يُفترض أنه صاروخ باليستي عابر للقارات جديد مثبت على ناقلة قاذفة مزودة بـ18 عجلة.

ولا تزال تفاصيل الصاروخ الجديد غير معروفة، لكن وجوده أثار التكهنات بأنه يمكن أن يكون صاروخًا يعمل بالوقود الصلب، وهو ما تسعى كوريا الشمالية جاهدة لتأمينه.

تمجيد حكم كيم

ويأتي العرض العسكري بعد أسابيع من الاستعدادات بمشاركة أعداد ضخمة من القوات والمدنيين تم حشدهم لتمجيد حكم كيم ودفعه الحثيث لترسيخ مكانة كوريا الشمالية كقوة نووية.

وفي الفترة التي سبقت إقامة العرض العسكري، نشرت وسائل الإعلام تحليلات لصور الأقمار الصناعية التجارية التي تشير إلى أن كوريا الشمالية حشدت القوات والمركبات والقطع الأخرى من المعدات العسكرية في تمرينات على أداء العرض.

13 عرضًا

وأقام النظام الكوري الشمالي 13 عرضًا عسكريًّا بما في ذلك العرض الأخير منذ أن تولى كيم السلطة بعد وفاة والده في أواخر عام 2011.

ورأى محللون أن كمية ونوع الأسلحة التي تم الكشف عنها خلال العرض يدلان على تطورات واضحة ملحوظة يمكن أن تشكل تحديًا للولايات المتحدة.