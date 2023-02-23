صور تاريخية نادرة توثق الأسواق والقوافل والدولة السعودية قديمًا

احتفلت المملكة بالأمس بيوم التأسيس الذي شكل فرصة وطنية لأبناء المملكة لاستعراض تاريخهم الراسخ ويعزز قدرات المملكة وسعيها الدائم للتطور والنهضة بدءًا من كيف بدينا وصولًا إلى ما وصلت إليه الآن في عهد القيادة الرشيدة.

باقة من الصور التاريخية النادرة اخترناها لك نشوف فيها كيف كنا.. وكيف كانت بلادنا .

#يوم_التأسيس #يوم_بدينا #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/tW966BvfGy — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) February 23, 2023

واحتفاءً بيوم التأسيس، نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق أبرز الصور واللقطات التاريخية التي توضح كيف بدأت الدولة السعودية.

صور تاريخية

ويظهر الفيديو صورًا تاريخية توضح كيف استمد أبناء المملكة قوتهم من العلم والتعليم، ونهضة التجارة واستقرار أسواقها.

كما أبرز الفيديو رسمة للإمام عبدالله بن سعود من خلال رسام فرنسي معاصر له، والتي وثقت ملامحه للأجيال.

فيما بينت الصور وفرة الأرزاق حيث الخير الوفير في الأسواق الشعبية التي ازدهرت بكثرة البيع والشراء بين المواطنين، التي أظهرت أزياء الملابس وتصميماتها.

وتجلت في الصور الموثقة روعة التصوير في ذلك الوقت، التي وثقت طرق وداع المسافرين وطريقة احتقالهم بالأعياد وضحكة الأطفال، بالإضافة لتوثيق القوافل التجارية وغيرها من صور توثق “كيف بدينا” للمملكة وأبنائها.