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نشرتها دارة الملك عبدالعزيز

صور تاريخية نادرة توثق الأسواق والقوافل والدولة السعودية قديمًا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
صور تاريخية نادرة توثق الأسواق والقوافل والدولة السعودية قديمًا
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت المملكة بالأمس بيوم التأسيس الذي شكل فرصة وطنية لأبناء المملكة لاستعراض تاريخهم الراسخ ويعزز قدرات المملكة وسعيها الدائم للتطور والنهضة بدءًا من كيف بدينا وصولًا إلى ما وصلت إليه الآن في عهد القيادة الرشيدة.

واحتفاءً بيوم التأسيس، نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق أبرز الصور واللقطات التاريخية التي توضح كيف بدأت الدولة السعودية.

صور تاريخية

ويظهر الفيديو صورًا تاريخية توضح كيف استمد أبناء المملكة قوتهم من العلم والتعليم، ونهضة التجارة واستقرار أسواقها.

كما أبرز الفيديو رسمة للإمام عبدالله بن سعود من خلال رسام فرنسي معاصر له، والتي وثقت ملامحه للأجيال.

فيما بينت الصور وفرة الأرزاق حيث الخير الوفير في الأسواق الشعبية التي ازدهرت بكثرة البيع والشراء بين المواطنين، التي أظهرت أزياء الملابس وتصميماتها.

وتجلت في الصور الموثقة روعة التصوير في ذلك الوقت، التي وثقت طرق وداع المسافرين وطريقة احتقالهم بالأعياد وضحكة الأطفال، بالإضافة لتوثيق القوافل التجارية وغيرها من صور توثق “كيف بدينا” للمملكة وأبنائها.

 

 

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