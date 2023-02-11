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صور توثق جهود فريق الإنقاذ السعودي بالمناطق المتضررة من الزلزال

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
صور توثق جهود فريق الإنقاذ السعودي بالمناطق المتضررة من الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود فريق البحث والإنقاذ السعودي، وعملياته الميدانية في المناطق المتضررة من الزلزال بالجمهورية التركية.

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وصول الطائرة الإغاثية السادسة

واليوم وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

 

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