صور فضائية مذهلة للصدع الكبير في تركيا

تواصل الأقمار الاصطناعية رصد الأرض وتقييم الأضرار الهائلة التي لحقت بتركيا وسوريا بسبب سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت يوم 6 فبراير.

شقوق سطحية

وتُظهر الصور الجديدة من شركة تكنولوجيا “ماكسار” الأميركية لمراقبة الأرض، شقوقًا سطحية، ظهرت عندما اصطدمت 3 لوحات من الغلاف الصخري في المنطقة المتأثرة، الألواح الأناضولية والعربية والإفريقية، الإثنين المشؤوم.

في إحدى هذه الصور، يعبر شق سطحي مدينة نورداجي التركية، حيث لقي آلاف الأشخاص حتفهم تحت المباني المنهارة.

والتقطت أقمار ماكسار أيضًا لمحة عن التشقق بالقرب من مدينة تورك أوغلو، على بعد حوالي 32 كيلومترًا شمال نورداجي، حيث يمكن رؤية الصدع عبر مسافة عدة كيلومترات.