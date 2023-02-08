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تحولت مدن وقرى كاملة لأنقاض

صور مرعبة تظهر حجم الدمار قبل وبعد زلزال تركيا وسوريا

2023-02-08 الساعة 3:24
صور مرعبة تظهر حجم الدمار قبل وبعد زلزال تركيا وسوريا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ضرب زلزالان هائلان تركيا وسوريا والمنطقة المحيطة بهما، ثم لحق بهما سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص وإحداث دمار واسع النطاق.

وتم تسجيل الزلزال الأول، الذي وقع في الساعة 04:18 بتوقيت تركيا في 6 فبراير، بقوة 7.8 ريختر، وكان مركزه بالقرب من غازي عنتاب، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة.

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المباني المنهارة في غازي عنتاب
صور مرعبة تظهر حجم الدمار قبل وبعد زلزال تركيا
المباني المنهارة في غازي عنتاب

وتسببت قوة الزلزال في تدمير الأبراج والمباني العامة في شمال سوريا وشعرت مناطق بعيدة بالزلزال مثل قبرص ولبنان، وفي تركيا وحدها، تم تأكيد مقتل ما يقرب من 8000 شخص، وإصابة عشرات الآلاف وتدمير آلاف المباني.

وضرب الزلزال الثاني مدينة كهرمانماراس بعد حوالي تسع ساعات من الزلزال الأول، وبلغت قوته 7.5 ريختر، وعلى إثر ذلك انهارت المباني في وسط المحافظة.

مدينة كهرمانماراس
مدينة كهرمانماراس

 

صور مرعبة تظهر حجم الدمار قبل وبعد زلزال تركيا
خريطتان توضحان بؤر الزلزال الأول والثاني في تركيا ومساحة ومقياس الاهتزاز الذي تسبب فيه كل منهما.

وتحولت مدينة الإسكندرونة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في مقاطعة هاتاي التي تقع على بعد نحو 120 كم من غازي عنتاب إلى أنقاض.

صور قبل وبعد تظهر المباني المنهارة في مدينة الإسكندرونة التركية.

كما أدى حريق في ميناء الإسكندرونة إلى إعاقة جهود الإغاثة حيث دمرت العديد من الحاويات العالقة في الميناء مما أدى إلى منع وصول الإمدادات.

 

الدخان يتصاعد من احتراق الحاويات في الميناء في بلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال
الدخان يتصاعد من احتراق الحاويات في الميناء في بلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال

وتعرض مسجد يني كامي التاريخي، في ملاطية، على بعد أكثر من 160 كم من مركز الزلزال، لأضرار جسيمة، وانهارت قبابه.

مسجد يني كامي التاريخي

وفي سوريا، قتلت المباني المنهارة أكثر من 2500 شخص، وفي مدينة حلب، تضررت القلعة القديمة كما تحولت كتلة كبيرة من المباني السكنية والتجارية إلى أنقاض.

 

تظهر الصور قبل الزلزال وبعده الدمار الذي لحق بقرية في سوريا نتيجة الزلزال.

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