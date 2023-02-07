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سيضم المشروع 7 قرى مختلفة

صور وتصاميم مقترحة لمشروع قرية الأنمي بالقدية

2023-02-07 الساعة 10:39
صور وتصاميم مقترحة لمشروع قرية الأنمي بالقدية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتصاميم المقترحة الخاصة بمشروع قرية الأنمي في القدية.

ونشر حساب أولكس المهتم بمشاريع المملكة ورؤية 2030، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبعض التصاميم المقترحة الخاصة بمشروع قرية الأنمي في القدية.

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وبحسب أولكس، فإن المشروع سيضم 7 قرى أنمي مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية والفندقية ومتاجر للتجزئة.

وسيكون المشروع جزءًا من المرحلة الثانية من مشروع القدية، والذي سيتم الإعلان عنها لاحقًا ضمن عدة مشاريع أخرى.

أهداف

وتهدف القدية إلى أن تكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في السعودية، وإذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة فستكون قادرة على صدمة وإبهار العالم، فهي توفر مجموعة من المنتزهات وأماكن الجذب، فضلًا عن مرافق الصحة والرياضة والترفيه ورياضة السيارات والفنون والثقافة بجانب المناظر الطبيعة، كما ستضم أيضًا 10000 وحدة سكنية.

وتشكل جزءًا من خطة رؤية 2030 كإطار لكيفية تنويع الدولة لدخلها في المستقبل، ولا يتوقف الأمر على كون المدينة خطة ضمن أجندة طموحة، لكن في الواقع فإن هذا المشروع مثير للغاية، إنه أكبر مشروع في العالم عندما يتعلق الأمر بالترفيه والرياضة والفنون بشكل متكامل، ولم يتم القيام بذلك من قبل، لذا فإن كونه مشروعًا معقدًا هو بالضبط ما يجعله مثيرًا.

 

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