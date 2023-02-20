ضبط أكثر من 22 طنًا من القات والحشيش والإطاحة بـ189 مهربًا

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 7 / 7 / 1444 هـ حتى 20 / 7 / 1444 هـ، محاولات تهريب (21.3) طنًا من نبات القات المخدر وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت على مهربيها، وعددهم (189) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(169) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (144) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.