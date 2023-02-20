ضبط أكثر من 22 طنًا من القات والحشيش والإطاحة بـ189 مهربًا

الشورى يوافق على تعديل مشروع نظام المساهمات العقارية إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي البكالوريوس مايو المقبل وزارة الدفاع تحتفي بيوم التأسيس .. بطولات وأمجاد وراية بالفخر والعز مرفوعة أول تعليق من زيلينسكي بعد زيارة بايدن لكييف سدايا تدرب طلاب الماجستير على الذكاء الاصطناعي في أمريكا الهلال الأحمر السعودي في شوارع تركيا لتسليم المساعدات لمتضرري الزلزال روسيا: زيلينسكي سيلقى نفس مصير غوايدو في فنزويلا برعاية الملك سلمان.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث رد فعل مسعف تفاجأ بابنه ضمن المصابين في حادث سير سلسلة من الخطوات التمويهية أوصلت بايدن إلى كييف
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 7 / 7 / 1444 هـ حتى 20 / 7 / 1444 هـ، محاولات تهريب (21.3) طنًا من نبات القات المخدر وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
إحباط محاولات تهريب (21.3) طن من نبات القات المخدر، وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/bguVBVrgojقد يهمّك أيضاً
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 20, 2023
كما قبضت على مهربيها، وعددهم (189) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(169) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (144) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.