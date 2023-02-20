Icon

الشورى يوافق على تعديل مشروع نظام المساهمات العقارية Icon إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي البكالوريوس مايو المقبل Icon وزارة الدفاع تحتفي بيوم التأسيس .. بطولات وأمجاد وراية بالفخر والعز مرفوعة Icon أول تعليق من زيلينسكي بعد زيارة بايدن لكييف Icon سدايا تدرب طلاب الماجستير على الذكاء الاصطناعي في أمريكا Icon الهلال الأحمر السعودي في شوارع تركيا لتسليم المساعدات لمتضرري الزلزال Icon روسيا: زيلينسكي سيلقى نفس مصير غوايدو في فنزويلا Icon برعاية الملك سلمان.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث Icon رد فعل مسعف تفاجأ بابنه ضمن المصابين في حادث سير Icon سلسلة من الخطوات التمويهية أوصلت بايدن إلى كييف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في عمليات متفرقة بالمناطق الجنوبية

ضبط أكثر من 22 طنًا من القات والحشيش والإطاحة بـ189 مهربًا

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
ضبط أكثر من 22 طنًا من القات والحشيش والإطاحة بـ189 مهربًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 7 / 7 / 1444 هـ حتى 20 / 7 / 1444 هـ، محاولات تهريب (21.3) طنًا من نبات القات المخدر وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

 

كما قبضت على مهربيها، وعددهم (189) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(169) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (144) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ضبط أكثر من 22 طنًا من القات والحشيش في المناطق الجنوبية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة