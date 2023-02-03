ضبط إثيوبيين بحوزتهما 3800 متر مكعب من الحطب المحلي بمكة

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قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الإثيوبية لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب المحلي، وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة.
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة. pic.twitter.com/0noTZC0Mpuقد يهمّك أيضاً
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 3, 2023
ولفتت القوات الأمنية خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر إلى أنه ضبط بحوزتهم أكثر من 3800 متر مكعب من الحطب المحلي، وأكثر من 4.500 آلاف متر مكعب من الفحم المحلي.
أوضحت القوات الأمنية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
يذكر أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.