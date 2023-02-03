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عقوبة تخزين الحطب والفحم تصل إلى 16 ألف ريال

ضبط إثيوبيين بحوزتهما 3800 متر مكعب من الحطب المحلي بمكة

2023-02-03 الساعة 5:10
ضبط إثيوبيين بحوزتهما 3800 متر مكعب من الحطب المحلي بمكة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الإثيوبية لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب المحلي، وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة.

ولفتت القوات الأمنية خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر إلى أنه ضبط بحوزتهم أكثر من 3800 متر مكعب من الحطب المحلي، وأكثر من 4.500 آلاف متر مكعب من الفحم المحلي.

تطبيق الإجراءات النظامية بحفهم

أوضحت القوات الأمنية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

العقوبة

يذكر أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

الإبلاغ

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

 

 

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