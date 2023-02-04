ضبط شخصين بحوزتهما 51 كيلوجرامًا حشيش مخدر بعسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مواطنين بحوزتهما (51) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية

وأوضح حرس الحدود، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.