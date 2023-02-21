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جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك

ضبط شخصين في الرياض تشاجرا على أفضلية السير

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
ضبط شخصين في الرياض تشاجرا على أفضلية السير
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين لمشاجرتهما على أفضلية السير.

وفي التفاصيل، قال حساب الأمن العام على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن شرطة منطقة الرياض قبضت على شخصين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة بينهما.

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خلاف على أفضلية السير

وأشار الأمن العام إلى أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة نتيجة خلاف على أفضلية السير، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد الأمن أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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