ضبط شخص أغلق باب مركبته على يد آخر في طريق عام بالرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص لإغلاقه باب مركبته على يد آخر لخلاف بينهما.
وفي التفاصيل، قال حساب الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن ظهر في محتوى مرئي مغلقاً باب مركبته على يد آخر أثناء سيرها في طريق عام إثر مشاجرة بينهما على أفضلية السير.
وتابع: جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
واستطرد الأمن العام: وجارٍ القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.