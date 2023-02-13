ضبط قائدي مركبتين ارتكبا مخالفات مرورية في محتوى مرئي

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ضبط مرور منطقة الجوف، اليوم الاثنين، قائِدَي مركبتين ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان عدة مخالفات، وذلك في محافظة طبرجل.
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه المخالفات تضمنت: عكس اتجاه السير، والسير دون لوحة أمامية، وتعديل وإضافة على جسم المركبة.
وأشار إلى أنه تم حجز مركبتيهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهما.