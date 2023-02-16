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تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات

ضبط قائد مركبة بدون لوحات رفض التوقف للدوريات الأمنية بالرياض

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
ضبط قائد مركبة بدون لوحات رفض التوقف للدوريات الأمنية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة في مدينة الرياض، اليوم الخميس، إثر سيرة من دون لوحات في أحد الطرق العامة، وعدم التوقف للدورية الأمنية، ما يعرض سلامة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه،.

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وأضاف أنه جار استكمال إجراءات القبض بحق من وثق ونشر محتوى مرئيا بالحالة، وإحالته إلى النيابة العامة، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

 

 

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