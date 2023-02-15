ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن

ضبطت مرور المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط في محافظة حفر الباطن، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وذكرت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.